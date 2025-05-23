Сын Вагита Алекперова вновь возглавил рейтинг самых богатых наследников России – ФОТО

Российский Forbes составил очередной рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, в котором 53 представителя второго поколения, вместе они унаследуют 283 млрд долларов.

Отмечается, что по оценкам Forbes, на 7 марта 2025 года в мире насчитывалось 146 миллиардеров с российским гражданством, совокупное состояние которых составило 625,5 млрд долларов – подчеркивается, что, если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (440), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,4 млрд долларов.

В списке Forbes представлено 20 из 146 семей, где на каждого наследника приходятся самые крупные суммы, не менее 2,9 млрд долларов. В этих семьях всего 53 ребенка, совокупное состояние их родителей - 283 млрд долларов.

Forbes подчеркивает, что методика составления рейтинга не менялась - берется состояние миллиардера и делится на всех признанных детей, в расчетах супружеские доли не учитываются.

Самым богатым наследником (28,7 млрд долларов в 2025 году) все 10 лет остается Юсуф Алекперов, единственный сын крупнейшего акционера «Лукойла» Вагита Алекперова. Состояние Юсуфа, по оценке Forbes, уже превышает 200 млн долларов. Отмечается, что в начале 2024 года Forbes стало известно, что Алекперов-младший женился во второй раз.

«Есть ли у пары дети, выяснить не удалось, но в холдинге Юсуфа в конце 2024 года появилась компания «Бабблс», которая занимается организацией отдыха и развлечений, детским образованием и предоставлением услуг по уходу за детьми», - отмечает Forbes.

В справке российского Forbes о Юсуфе Алекперове говорится следующее: «В свои 34 года может похвастать состоянием более 200 млн долларов. Ему принадлежит 0,2% акций созданного отцом «Лукойла», в начале мая 2025 года они стоили 110 млн долларов. В 2024 году он получил на эти акции 14,5 млн долларов дивидендов. У Юсуфа есть и свой бизнес - холдинг «Экто» с капиталом 94 млн долларов (на конец 2024 года). Под маркой «Экто» «Лукойл» выпускает инновационное топливо. В холдинге уже 12 компаний, последние три зарегистрированы в конце 2024 года: ООО «Инсотех» (производство смазочных материалов и чистящих средств), ООО «КЗПТ» (полимерные трубы) и ООО «Бабблс», которое занимается организацией отдыха и развлечений и предоставляет услуги по уходу за детьми. В 2024 году Forbes узнал, что Юсуф второй раз женился. Супругу зовут Ольга».