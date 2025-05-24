Азад Шабанов посвятил концертный номер проблеме селективных абортов - ФОТО

Эстрадный певец Азад Шабанов впервые выступил на сцене Дворца Гейдара Алиева с новой концертной программой «Bir əsər».

Популярный азербайджанский исполнитель Азад Шабанов дал первый сольный концерт на сцене Дворца Гейдара Алиева - площадке, которая стала для него новой вехой в карьере.

Несмотря на то что певец и раньше представлял концертные программы, именно это выступление стало наиболее масштабным и значимым в его творческом пути.

Программа вечера объединила как новые песни, так и хорошо знакомые публике хиты, звучание которых Азад переосмыслил. Особое внимание зрителей привлекли его версии «Sevgilim süz» Айгюн Кязимовой, «Gal yana yana» Рагима Рагимли и «Пойдем» Руфата Мехтиева, в которых появилась новая эмоциональная окраска и более современное звучание.

Один из номеров стал настоящим манифестом, Азад Шабанов посвятил его теме селективных абортов и напомнил, что девочек нельзя вычёркивать - ни из жизни, ни из будущего.

Режиссёром концерта выступила заслуженный деятель искусств Ульвия Кенуль, а практически во всех номерах вместе с Азадом Шабановым на сцене была заслуженная артистка Хаджар Агаева - их творческий тандем оказался органичным и ярким.

Фото: Орхан Гусейнов