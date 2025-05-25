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Глава Apple Тим Кук лично попросил губернатора Техаса не принимать новый закон

First News Media21:53 - Сегодня
Глава Apple Тим Кук лично попросил губернатора Техаса не принимать новый закон

Глава Apple Тим Кук лично обратился к губернатору Техаса Грегу Эбботту с просьбой внести изменения или наложить вето на недавно одобренный в штате закон, который требует верификации возраста владельцев устройств.

Об этом сообщает издание TechCrunch.

Законопроект, который губернатор Эбботт еще не подписал, обязывает привязывать учетную запись App Store несовершеннолетнего пользователя к аккаунту его родителей. Это позволит родителям получать уведомления о загрузке приложений и одобрять или отклонять их.

Apple, наряду с Google, активно сотрудничает с заинтересованными группами, чтобы противостоять этой норме. В частности, Apple утверждает, что реализация техасского законопроекта может создать серьезную угрозу конфиденциальности пользователей.

Сторонники законопроекта, напротив, заявляют, что он предоставит родителям больше контроля над использованием детьми смартфонов.

Подобные законопроекты рассматриваются как минимум еще в девяти штатах.

Источник: Gazeta.Ru

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