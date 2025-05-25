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Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины - ФОТО

First News Media10:23 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 25 мая принял министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу.

Андрей Сибига передал главе нашего государства приветствия Президента Украины Володимира Зеленского. Гость выразил благодарность за гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджанским государством Украине, особо подчеркнул важность проектов, реализуемых в городе Ирпень.

Андрей Сибига еще раз выразил признательность за поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Президента Украины, просил передать и его приветствия Володимиру Зеленскому.

Глава государства сказал, что Азербайджан и впредь продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан и Украина постоянно поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между нашими странами в сферах энергетики, возобновляемой энергии, транспорта, торговли, сельского хозяйства.

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