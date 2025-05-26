Погода на вторник: В Баку ожидается до 30 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 27 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит +16…+19 °C, днем +25…+30 °C. Атмосферное давление понизится с 763 до 760 мм рт. ст. Относительная влажность будет на уровне 55–65 %.

В регионах Азербайджана погода преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых горных и предгорных районах возможны местами дожди с грозами. Местами осадки могут быть кратковременными и ливневыми, вероятен град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью +15…+20 °C, днем +27…+32 °C, в горах ночью +5…+10 °C, днем +15…+20 °C.