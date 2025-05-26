​​​​​​​Стали известны имена ведущих DREAM Fest 2025 – ФОТО

Стали известны имена ведущих международного музыкального фестиваля DREAM Fest, который пройдет в городе-курорте Sea Breeze 23-26 июля.

Фестиваль в Баку проведут телеведущая и певица Регина Тодоренко, а также актер Милош Бикович, сыгравший главную роль в российском музыкально-биографическом драматическом телесериале «Магомаев», сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Регина Тодоренко уже знакома публике DREAM Fest - в 2024 году она ярко проявила себя в роли ведущей первого фестиваля и сразу заявила о готовности вернуться в Баку и уже тогда заявила следующее: «Я уже планирую снова быть ведущей на следующем фестивале. Мало того, я уже забронировала себе дом, в котором буду жить в следующем году. Здесь, в Баку. Мне очень нравится организация фестиваля».

Для Милоша Биковича участие в фестивале станет дебютом - один из вечеров DREAM Fest будет посвящен памяти Муслима Магомаева, и участие актера в этом вечере станет символичным.