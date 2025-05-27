МЧС призывает торговые объекты строго соблюдать правила пожарной безопасности – ВИДЕО

Несмотря на масштабную разъяснительную работу и регулярные контрольные мероприятия, проводимые Министерством по чрезвычайным ситуациям АР, в ряде случаев в торговых объектах продолжают нарушаться правила пожарной безопасности.

Об этом говорится в обращении МЧС по поводу пожарной безопасности в торговых объектах, в котором также подчеркивается следующее: «Не следует забывать, что такие случаи могут привести к возникновению пожара, что в свою очередь создаёт угрозу жизни и здоровью людей, а также наносит ущерб государственному и частному имуществу. Учитывая вышесказанное, МЧС вновь обращается к руководителям и сотрудникам торговых объектов с призывом строго соблюдать установленные правила пожарной безопасности.

В целях методической помощи коллективам торговых объектов министерством подготовлен и представлен широкой общественности информационный видеоролик, посвящённый правилам пожарной безопасности в данной сфере. В видеоролике, который представлен для просмотра ниже, отражены правила пожарной безопасности, которым должны следовать сотрудники торговых предприятий в своей повседневной деятельности - информация представлена в простой и доступной форме, сопровождается соответствующими видеокадрами, что позволяет зрителям получить полное представление об основных требованиях в данной сфере.

«Не забывайте: Равнодушие к правилам - угроза нашей жизни. В случае опасности звоните по номеру 112», - подчеркивают в МЧС.