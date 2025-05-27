В Азербайджанском национальном музее ковра представлен проект «Узелки времени» - ФОТО

26 мая в Азербайджанском национальном музее ковра был представлен проект «Узелки времени», посвященный 1 июня – Международному дню защиты детей.

На мероприятии была открыта выставка работ народного художника Азербайджана, выдающегося мастера графики, профессора Арифа Гусейнова, созданных в рамках нового проекта, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Азербайджанского национального музея ковра.

Также детский отдел музея впервые представил мастер-класс «Как создаётся ковёр?», включающий все стадии изготовления ковра.

Директор Азербайджанского национального музея ковра Амина Меликова открыла мероприятие речью о проекте «Узелки времени». Депутат и заместитель председателя парламентского комитета по культуре Гюнай Эфендиева, заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, общественно-политический и государственный деятель Гасан Гасанов, председатель художественного совета телерадиокомпании «Azad Azərbaycan» Этибар Бабаев, народный писатель Натиг Расулзаде рассказали в своих выступлениях об уникальности творчества Арифа Гусейнова.

Народный художник Ариф Гусейнов поблагодарил Министерство культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанский национальный музей ковра за организацию мероприятия.

Члены кружка Центра развития детей и молодежи №3 исполнили танцевальную композицию, подготовленную специально для данного проекта, затем гости ознакомились с выставкой Арифа Гусейнова «Узелки времени».

На выставке представлено более 20 серий картин, созданных в 2024-2025 годах. Эти произведения тематически дополняют друг друга и последовательно раскрывают этапы создания ковра. Также картины, отражающие глубокую любовь автора к ковроткачеству и национальным традициям, представлены в формате видеоролика с помощью технологий искусственного интеллекта в соответствии с сюжетной линией.

На мастер-классе «Как создаётся ковёр?», направленном на формирование интереса к национальному культурному наследию среди подрастающего поколения и их просвещение, участники принимают участие во всех стадиях изготовления ковра: от стрижки овец до расчесывания, прядения шерсти и самого ткачества.

Выставка и мастер-классы будут открыты до 26 июня.

Фотографии предоставлены пресс-службой Азербайджанского национального музея ковра