Дональд Трамп поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Президента США Дональд Трамп направил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Текст поздравительного послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Мы ценим наши отношения с Азербайджанской Республикой и высоко оцениваем ваше партнерство с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, продвижении энергетической безопасности и работе по достижению мира с вашим соседом. За более чем тридцатилетнюю историю дипломатических отношений наши отношения значительно продвинулись вперед, и мы надеемся на продолжение сотрудничества по нашим двусторонним приоритетам, включая сотрудничество в области безопасности, экономическое партнерство и развитие энергетики», - говорится в послании американского лидера.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией. Мирное урегулирование конфликта будет и далее способствовать процветанию Южного Кавказа и предоставит больше возможностей для сотрудничества с США. Настало время взять на себя обязательства по достижению мира и возвестить о новой эре процветания для народов Южного Кавказа», - подчеркивается в письме.

Трамп выразил надежду на «углубление партнерства в ближайшие годы и десятилетия».