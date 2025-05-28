Президент США: Мы высоко ценим партнерство с Азербайджаном

США высоко ценят отношения с Азербайджаном и партнерство двух стран в борьбе с терроризмом, в продвижении энергетической безопасности и работе Баку по достижению мира с Арменией.

Об этом говорится в поздравительном письме Президента США Дональда Трампа руководителю Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, текст которого опубликован на официальном сайте азербайджанского лидера.

Он отметил, что за более чем 30-летнюю историю дипломатических отношений между двумя странами из взаимоотношения значительно продвинулись вперед: «Мы надеемся на продолжение сотрудничества по нашим двусторонним приоритетам, включая сотрудничество в области безопасности, экономическое партнерство и развитие энергетики».