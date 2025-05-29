Погода на пятницу: В Баку ожидается до 33° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 30 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых районах полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 18–21° тепла, днём 28–33° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 50–55 %, днём - 30–35 %.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы, выпадение града и туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16–20° тепла, днём 29–33° тепла; в горах ночью 8–13° тепла, днём 17–22° тепла.