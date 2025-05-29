В Азербайджане начался прием документов по дополнительному образованию

Начался приём электронных документов на дополнительное образование по направлениям повторного высшего и среднего профессионального образования на 2025-2026 учебный год.

Желающие подать документы на повторное высшее или среднее специальное образование в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, подключённых к «Централизованной информационной системе образования», могут сделать это в электронном виде через сайт www.portal.edu.az, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и образования.

Через портал можно узнать текущий статус заявления, получить информацию о собеседованиях и экзаменах, а также оплатить обучение.