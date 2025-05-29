В этот день в Азербайджане усилится ветер

Из-за ветреной погоды в Азербайджане объявлено жёлтое предупреждение.

Национальная служба гидрометеорологии объявила жёлтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой 30 мая в некоторых регионах страны.

В Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Нафталане, Геранбое, Мингячевире, Гяндже, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Ширване, Гаджигабуле, Гобустане, Сабирабаде, Сальяне, Нефтчале, Гёйчае, Хачмазе, Гусаре, Сиязане, Хызы, Губе, Шабране, Шамахе, Огузе и Шеки будет дуть восточный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с.