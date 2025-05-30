​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но уже успевший привлечь к себе внимание своим нестандартным подходом и индивидуальностью.

Несмотря на то, что участие группы не привело к выходу в финал, само выступление вызвало широкий общественный резонанс и стало предметом обсуждения как в профессиональной среде, так и в социальных сетях. После возвращения на родину, участники группы согласились дать интервью 1news.az – о подготовке к конкурсу, внутренней кухне команды, отношении к критике и ближайших планах.

- Что замотивировало вас подать свою кандидатуру на «Евровидение»?

- Мы подавались, чтобы больше людей узнало нашу музыку, наше творчество, и в целом узнали, кто мы такие. И для нас это было возможностью заявить о себе. Да, многие спрашивали, почему вы хотите на «Евровидение»? Но покажите музыканта, который бы не хотел. Тем более, что мы являемся англоязычными исполнителями, так что единственная возможность заявить о себе на международной арене – это «Евровидение». Да, хоть нашей задачей и было хорошо выступить, тем не менее, как было и как случилось в итоге… хочется сказать, что мы, правда, старались.

- Как вы восприняли новость о том, что не прошли в финал? Были ли к этому внутренне готовы?

- Говоря по поводу результатов, как мы и отмечали всегда, ничего не ожидали. Нашей задачей было выйти на сцену, представить страну и хорошо выступить. Передать атмосферу, энергию, а на какие-то явные результаты мы не подавались.

- После конкурса вы столкнулись с огромной волной критики. Как вы это переживали внутри группы?

- Честно говоря, мы видели лишь море позитивных комментариев и слова поддержки. К критике за эти 4 месяца мы уже привыкли, ведь люди бывают разные, но после выступления было огромное количество позитива как со стороны семьи, так и со стороны совершенно незнакомых людей, что, несомненно, приятно.

- Если бы была возможность что-то изменить — номер, аранжировку, визуал, вы бы изменили что-нибудь?

- У нас было достаточно времени, чтобы сделать корректировки, и тот вариант, что получился по итогу, нас в принципе устраивал. Самокритики достаточно и даже если бы выступление было идеальным, нашлось бы, за что зацепиться. Всегда есть, к чему стремиться, всегда можно думать о том, что можно было сделать лучше. Тем не менее, это будет бесконечно, но по итогу мы выложились на полную. И в этом точно мы себя упрекнуть не можем.

- Что вы планируете делать дальше? Есть ли проекты, о которых уже можно говорить?

- Да, к слову, хотелось бы анонсировать, 30 мая у нас выходит мини-альбом «37», 4 песни. И там также присутствуют две песни, которые мы хотели тоже подать на «Евровидение». Дальше у нас будут выходить синглы и постепенно работаем над полноценным альбомом, который можно ожидать в ближайшие полгода.

Выступление на «Евровидении» – это не только три минуты на сцене, но и месяцы подготовок, взаимодействие с международной аудиторией, работа с прессой и первые уроки большого шоу-бизнеса. Для группы Mamagama, по их словам, участие в конкурсе стало действительно большим вызовом и большой возможность, чтобы заявить о себе. Да, Азербайджан не вышел в финал, и результаты могут показаться разочаровывающими. Но с культурной и творческой точек зрения участие Mamagama в «Евровидении-2025» стало шагом к расширению границ привычного – как в стране, так и за ее пределами.

Сегодня Mamagama возвращаются к работе над новыми проектами, ведь группа не собирается останавливаться и рассматривают «Евровидение» не как конечную цель, а как трамплин к чему-то новому.

Джамиля Суджадинова