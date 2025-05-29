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В Риме прошёл концерт, посвящённый симфоническому творчеству Эльдара Мансурова – ФОТО

Феликс Вишневецкий18:15 - Сегодня
В Риме прошёл концерт, посвящённый симфоническому творчеству Эльдара Мансурова – ФОТО

В столице Италии прошёл концерт, посвящённый симфоническому творчеству народного артиста Азербайджана Эльдара Мансурова.

28 мая 2025 года, в честь Дня независимости Азербайджана, в концертном зале Auditorium Conciliazione в Риме состоялся симфонический концерт, посвящённый творчеству народного артиста Азербайджана, композитора Эльдара Мансурова - мероприятие прошло при организационной поддержке посольства Азербайджанской Республики в Итальянской Республике.

В программе концерта прозвучали 11 симфонических произведений композитора. Под управлением маэстро Фуада Ибрагимова музыка, в которой национальные мотивы органично переплетаются с классическими формами, погрузила слушателей в насыщенный, эмоционально глубокий мир звуков.

Концерт собрал около тысячи гостей - представителей дипломатического корпуса, деятелей культуры, азербайджанской диаспоры в Италии, а также многочисленных итальянских меломанов.

В завершение вечера Эльдар Мансуров поднялся на сцену, выразил благодарность публике и организаторам, а также поздравил всех соотечественников с государственным праздником: «Этот день имеет для меня особое значение. Возможность отметить День независимости Азербайджана в Риме через музыку - это и высокая честь, и большая ответственность. Я искренне благодарен всем, кто принял участие в организации этого незабываемого вечера, и каждому, кто пришёл разделить его с нами»

Отметим, что прошедший с большим успехом концерт стал заметным культурным событием, сыграв важную роль в продвижении азербайджанской музыки за рубежом и укреплении творческого диалога между Азербайджаном и Италией.

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