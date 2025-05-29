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Кино на неделю: Психологический триллер с The Weeknd и Дженной Ортегой и не только – ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:14 - Сегодня
Кино на неделю: Психологический триллер с The Weeknd и Дженной Ортегой и не только – ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Последнее завтра»

Жанр – триллер (США)

Режиссер - Трей Эдвард Шульц

В главных ролях: The Weeknd, Дженна Ортега, Барри Кеоган, Пол Л. Дэвис, Рой Уильямс мл., Дэвид Московиц

Рейтинги: IMDb – 5,3/10, Popcornmeter – 3,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Страдающий бессонницей музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку. Это погружает его в опасный водоворот событий, стирающий грань между реальностью и ночным кошмаром.

«Каратэ-пацан: Легенды»

Жанр - боевик, драма, семейный, спорт (США)

Режиссер - Джонатан Энтвистл

В главных ролях: Джеки Чан, Бен Ван, Ральф Маччио, Джошуа Джексон, Мин-На Вэнь, Сэди Стэнли, Арамис Найт, Шонетт Рене Уилсон

Рейтинги: IMDb – 6,5/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Продолжение истории об американском мальчишке, победившем в соревнованиях по кунг-фу, и пожилом мастере, помогавшем ему в этом непростом деле.

«Финикийская схема»

Жанр - боевик, триллер, драма, комедия, криминал (США, Германия)

Режиссер - Уэс Андерсон

В главных ролях: Бенисио Дель Торо, Миа Триплтон, Майкл Сера, Риз Ахмед, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Матьё Амальрик, Ричард Айоади

Рейтинги: IMDb – 6,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: В центре этой истории - семья и семейные ценности. Главный герой - Зса-Зса Корда, предприниматель в сфере авиации и производства оружия. Он - один из самых богатых людей Европы. Его планам постоянно мешают влиятельные противники. Важную роль в сюжете играют его дочь - монахиня сестра Лизель, и её наставник Бьёрн Лунд. Лизель должна решить, продолжать ли дело отца или следовать своим религиозным убеждениям.

«Крутой поворот»

Жанр – триллер (Канада)

Режиссер - Джейсон Бакстон

В главных ролях: Бен Фостер, Коби Смолдерс, Гэвин Дреа, Джонатан Уоттон, Рейд Прайс, Александра Кастильо, Гита Миллер, Дэн Летт, Уилльям Косович

Рейтинги: IMDb – 5,9/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Джош переезжает в новый дом вместе с женой и сыном в надежде на тихую семейную жизнь. Все выглядит идеально. Но их дом находится у опасного поворота, и на глазах Джоша и его семьи происходит автокатастрофа. Скоро происходит еще одна, и еще… Джош становится одержимым спасением жизней жертв на крутом повороте перед его домом.

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