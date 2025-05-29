Масштабный проект по сортировке отходов охватил девять районов Баку - ФОТО

Проект по сбору, вывозу и сортировке твёрдых бытовых отходов, который Исполнительная власть города Баку реализует уже 6 лет, успешно продолжается.

Изначально в качестве пилотного района был выбран Наримановский район, и работы начались именно там - успешная реализация проекта позволила в последующие годы подключить к нему также Низаминский, Насиминский, Ясамальский, Хатаинский, Пираллахинский, Сураханский, Бинагадинский и Сабунчинский районы, доведя общее число участников до девяти, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

С целью мониторинга хода работ регулярно проводится анализ состава и веса отсортированных отходов по каждому району отдельно, а полученные данные сравниваются с предыдущими периодами - результаты регулярных наблюдений, проводимых специалистами, свидетельствуют об успешной реализации проекта.

Отмечается, что мероприятия и информационно-просветительская работа дали свои плоды - результаты, достигнутые в Наримановском районе, где проект стартовал 6 лет назад, можно считать успешными. Так, если в первые месяцы внедрения проекта объём отсортированных отходов составлял 6 - 8 тонн в день, а затем постепенно вырос до 11 - 14 тонн, то в настоящее время эта цифра составляет примерно 21 - 23 тонны в сутки. Это стало возможным прежде всего благодаря накопленному опыту, а также эффективной разъяснительной работе волонтёров и сотрудников коммунальных служб среди населения. Подчеркнем, что жители Наримановского района с первого дня активно участвуют в реализации проекта - успешный опыт Наримановского района был впоследствии использован и в других районах.

Отмечается, что в целях успешной реализации этого проекта, имеющего большое значение для защиты окружающей среды от загрязнения, а также для повышения уровня оказываемых столичным жителям услуг, за счёт выделенных Президентом страны финансовых средств для коммунального хозяйства города Баку было приобретено 164 современных коммунальных автотранспортных средств и механизмов. Внедрение новой техники значительно повысило уровень предоставляемых населению коммунальных услуг и внесло большой вклад в обновление существующего автопарка.

«Успешная реализация указанного проекта способствует поддержанию чистоты нашего города, его благоустройству, охране окружающей среды и здоровья, формированию новой экологической и санитарной культуры, а также достижению экономической эффективности», - отмечают в ИВ города Баку.