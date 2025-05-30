Народный артист Дагестана перепел мегахит группы «Кярван» - ВИДЕО

Народный артист Республики Дагестан, азербайджанец Тельман Ибрагимов перепел мегахит легендарной азербайджанской группы «Кярван» «Qara gözlər» (музыка - Микаил Векилов, слова - Малик Фаррух).

«Хорошие песни должны жить вечно. Песня была популярна в 90-е, но сейчас она получила совершенно новое звучание», - пишет Т.Ибрагимов о новой версии песни «Qara gözlər», клип на которую представлен для просмотра ниже.

Основательница, директор и продюсер легендарной группы «Кярван» Севиндж Керимова, делясь в социальных сетях ссылкой на клип «Qara gözlər», отмечает следующее: «Как говорят, рвёт рекорды в российских чартах, неожиданно».

Читайте по теме:

Мурад Ариф перепел мегахит «Кярван»: «Qara gözlər» зазвучала лирично - ВИДЕО