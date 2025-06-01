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«ПСЖ» впервые стал победителем Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:55 - Сегодня
«ПСЖ» впервые стал победителем Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «ПСЖ» и «Интер».

Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступал Иштван Ковач из Румынии. Разгромную победу со счётом 5:0 одержали игроки «ПСЖ».

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довёл преимущество «ПСЖ» до крупного.

На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт.

Таким образом, «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. Российский голкипер парижан Матвей Сафонов весь матч провёл на скамье запасных.

2025/05/31 10:10

Сегодня состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/2025.

В решающем матче встретятся итальянский "Интер" и французский ПСЖ.

Матч на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене будет судить румынский арбитр ФИФА Иштван Ковач, старт запланирован на 23:00 по бакинскому времени.

Больше всех Лигу чемпионов УЕФА выигрывал испанский "Реал", мадридский клуб поднимал кубок над головой 15 раз.

Из нынешних финалистов "Интер" трижды (1963/1964, 1964/1965, 2009/2010) становился победителем турнира, парижане выходили в финал один раз, в сезоне 2019/2020. Тогда трофей достался мюнхенской Баварии.

Действующим бомбардиром турнира является игрок сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду (141).

Отметим, что последним победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский "Реал".

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