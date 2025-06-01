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«Мир сказок Ичеришехер» - ФОТО

First News Media17:15 - Сегодня
«Мир сказок Ичеришехер» - ФОТО

По случаю Международного дня защиты детей 1 июня в Ичеришехер был проведен детский фестиваль «Мир сказок Ичеришехер».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятиях, которые проходили в различных уголках Ичеришехер, царила по-настоящему праздничная атмосфера.

Фестиваль, организованный Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», начался великолепным парадом цветов. В шествии, которое началось у комплекса Дворца Ширваншахов и продолжилось до площади около Крепостных ворот, приняли участие более 300 детей. В нем также участвовали учащиеся и музыкальные коллективы Бакинского европейского лицея.

На сцене, установленной на площади у Крепостных ворот, выступали детские музыкальные и танцевальные коллективы. Состоялись также пленэры юных художников.

Интерес у детей вызвали установленные в зонах развлечений батуты, анимационные программы с участием любимых персонажей - Панды, Феи и Соника, также уголок карикатуры.

Участвовавшие в фестивале поделились с АЗЕРТАДЖ своими впечатлениями.

Девятилетняя Амина Пашаева сказала, что больше всего на мероприятии ей понравилось рисовать: «Когда вырасту, я хочу стать художником. Как хорошо, что я сегодня пришла сюда. Наш день проходит очень красочно и весело».

Семилетняя Инджи Гурбан, мечтающая стать архитектором, сказала: «Я люблю рисовать, рисую дома. Сегодня праздник, все веселятся. Фестиваль в Ичеришехер замечательный».

В рамках фестиваля красочные программы были представлены во многих уголках Ичеришехер - на площади у Девичьей башни и прилегающих территориях, в Четырехугольней башне, Археологическом саду, на Башенной улице, в Бакинском доме фотографии, Галерее искусств Заман, а также домах-музеях Таира Салахова и Магсуда Ибрагимбекова.

С особым интересом были встречены открывшаяся на площади у Девичьей башни выставка детских рисунков «Мир сказок», организованная Художественной гимназией при Азербайджанской национальной консерватории, выставка-продажа работ Эллы Багировой, а также экспозиции «Большие мечты маленьких сердец» и «Палитра национальной кухни».

По инициативе Республиканского диагностического центра был проведен медицинский check-up для детей жителей и гостей Ичеришехер. Эта социальная инициатива была высоко оценена родителями.

Представленная в Бакинском доме фотографии выставка «Цифровые цвета», квесты и настольные игры компании GameBuzz, презентации 4SIM и других образовательных и художественных центров сделали программу фестиваля еще более красочной.

Фестиваль завершился выступлениями юных музыкантов, сценами из спектакля «Аршин мал алан», представленными Детским театром «Гюнай», а также шахматным турниром, проведенным Азербайджанской шахматной федерацией.

Это великолепное мероприятие еще раз доказало, что Ичеришехер - это не только средоточие истории, но и сказочный мир, где мечты и фантазии детей становятся реальностью.

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