Месси поздравил Азербайджан с победой на чемпионате мира по мини-футболу – ВИДЕО

1 июня в Баку завершился чемпионат мира по мини-футболу, в котором участвовали 32 сборные – в финале сборная Азербайджана обыграла команду Венгрии и стала чемпионом мира по мини-футболу.

Один из лучших футболистов всех времён Лионель Месси поздравил Азербайджан с этим событием – видеопоздравление футболиста на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал бизнесмен Аднан Ахмедзаде.

«Поздравляю весь народ Азербайджана с победой на чемпионате мира по мини-футболу. Обнимаю, наслаждайтесь этим моментом», - отмечает Л.Месси.