Ухудшение погоды в Азербайджане: Жизненно важные советы от МЧС для вашей безопасности

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению Азербайджана в связи с ожидаемой нестабильной погодой на территории страны.

По прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, начиная со второй половины сегодняшнего дня и в ближайшие дни в некоторых районах ожидаются сильные ветры, с перерывами будет идти дождь, местами дождь может быть ливневым и интенсивным, в некоторых реках возможны селевые потоки и наводнения.

Учитывая вышесказанное, Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности, ознакомиться с которыми можно далее.

Рекомендуется во время сильного ветра держаться подальше от лёгких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, а также под высокими деревьями. Учитывая сложности, которые сильный ветер создаёт при тушении пожаров, особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду. Кроме того, владельцам маломерных судов следует помнить, что выход в море в такую погоду запрещён.

Также для защиты от селевых потоков и наводнений, вызванных интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от опасных зон, а при возникновении угрозы немедленно подниматься на ближайшие возвышенности.

Для защиты от опасностей, связанных с молнией, рекомендуется отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и др.), не приближаться на открытом воздухе к линиям электропередач, молниезащитным устройствам, антеннам и металлическим конструкциям, не прятаться под высокими деревьями, а для укрытия выбирать относительно низменные места. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы.

«Безразличие к правилам - это угроза нашей жизни. В случае опасности звоните 112», - отмечают в МЧС.