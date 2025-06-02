Погода на вторник: В Баку ожидается до 29 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 3 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых пригородных районах возможен кратковременный дождь. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21 градус тепла, днём – 24-29 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65 процентов.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются периодические ливневые дожди и грозы. В отдельных местах осадки будут интенсивными и сильными, возможен град, а в высокогорных районах - мокрый снег. Ночью и утром в некоторых местах прогнозируется слабый туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 16-20 градусов тепла, днём - 23–28 градусов тепла. В горах ночью ожидается 5-10 градусов тепла, днём – 13-18 градусов тепла.