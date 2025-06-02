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Названа причина прекращения вещания Матч ТВ в Азербайджане

Феликс Вишневецкий18:15 - Сегодня
Названа причина прекращения вещания Матч ТВ в Азербайджане

В Аудиовизуальный совет поступают обращения от граждан в связи с исключением ряда спортивных телеканалов («Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3», «Матч! Премьера», «Матч! Игра», «Матч! Арена», «Матч! Страна», «Матч!») из пакетов ретрансляции мультиплексных и платформенных операторов.

В Аудиовизуальном совете отмечают, что в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О медиа» операторы мультиплекса и платформ, действующие на территории Азербайджана по лицензии, могут ретранслировать иностранные телеканалы только при наличии соответствующих документов (договор, соглашение, разрешение, лицензия и т. д.), подтверждающих наличие у них таких прав, и при условии их представления в Аудиовизуальный совет.

С целью обеспечения соблюдения данного требования законодательства в последние годы Аудиовизуальным советом были приняты соответствующие меры – в этой связи с операторами были проведены многочисленные встречи, им были даны устные и письменные рекомендации.

Подчеркивается, что по результатам мониторинга пакетов ретрансляции с конца 2024 года по март 2025 года в связи с зафиксированными нарушениями в отношении более 20 операторов были составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в соответствующие суды. На основании судебных решений каждый из этих операторов был оштрафован на сумму 5000 манатов.

Отмечается, что в ходе проведённого Аудиовизуальным советом расследования было установлено, что вышеперечисленные спортивные телеканалы не имеют права на вещание на территории Азербайджанской Республики - также выяснилось, что эксклюзивные права на трансляцию ряда международных спортивных соревнований, представленных на этих каналах, были приобретены рядом местных наземных и платформенных вещателей, и эти соревнования транслируются на их телеканалах.

«Из обращений вещателей, получивших исключительные и неисключительные права на трансляцию, а также из текущих судебных разбирательств становится ясно, что фактическая «пиратская» трансляция каналов «Матч ТВ» на территории страны наносит серьёзный ущерб их законным интересам и экономическому потенциалу», - отмечают в Аудиовизуальном совете, подчеркивая, что «в целом, незаконная ретрансляция иностранных телеканалов операторами на территории Азербайджанской Республики (без разрешения или соглашения) серьёзно подрывает имидж страны в этой сфере».

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, Аудиовизуальный совет 13 мая 2025 года вновь официально обратился к мультиплексным и платформенным операторам с требованием прекратить трансляцию «пиратских» каналов (в том числе вышеупомянутых спортивных телеканалов) в своих ретрансляционных пакетах - также было заявлено, что с 1 июня 2025 года в отношении операторов, не выполнивших это требование, будут приняты меры в соответствии с законодательством.

«Аудиовизуальный совет вновь обращает внимание операторов на то, что иностранные телеканалы, включённые в ретрансляционные пакеты, предлагаемые населению, могут транслироваться только при наличии соответствующего разрешающего документа и его предоставлении в Аудиовизуальный совет. В этом направлении будут регулярно проводиться мониторинги, и их результаты будут доведены до общественности», - отмечают в Аудиовизуальном совете.

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