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Верь, как Хвича. Мечтай, даже если в тебя не верят

Рустам Азимов09:05 - Сегодня
Верь, как Хвича. Мечтай, даже если в тебя не верят

Авторская колонка о том, почему история Хвичи Кварацхелия - это не просто спорт. Это манифест о вере, о мужестве быть доверчивым и не свернуть с пути, который был создан только для тебя.

«Мечты сбываются» - звучит как банальность, пока ты не видишь, как человек, родившийся в маленькой стране, поднимает над головой кубок Лиги чемпионов. В этот момент «банальность» становится истиной, а истина - силой.

Когда я смотрел, как Хвича Кварацхелия стоит на подиуме в Мюнхене после победы ПСЖ в Лиге чемпионов, мне захотелось остановить кадр. Потому что это не просто сцена футбольного триумфа - это квинтэссенция идеи, в которую сегодня верит всё меньше людей: мечты работают.

После игры комментарий дал Хвича Кварацхелия, который стал автором одного из голов.

«Это безумие. Мечта сбылась. Я не могу это описать – сумасшедшие эмоции. Я горжусь тем, что я грузин – в моей стране люди счастливы. Я просто счастлив, что нахожусь в этой команде. Приехать сюда – правильный выбор. Я счастлив, что нахожусь здесь с этими потрясающими ребятами», - сказал Хвича TNT Sports.

Никто не обязан верить в тебя. Кроме тебя самого

История Хвичи - это история человека, который не подходил под шаблоны. Он не из футбольной элиты, не воспитанник «Барсы», не медийный персонаж с юных лет. Он родом из страны, которую в футбольных кругах долго не воспринимали всерьёз.

Когда он говорил, что хочет выиграть Лигу чемпионов, в него не верили. И это нормально. Люди редко верят в тех, кто мечтает громко. Но что делает таких людей особенными - они продолжают верить сами.

В этом и разница между мечтой и иллюзией: мечта требует смелости. Потому что ты не просто что-то воображаешь - ты готов к боли, к ошибкам, к годам ожидания, к тишине.

Хвича был готов.

Мечта - это не романтика. Это решение

Он прошёл путь, на котором не было гарантий. Россия, потом возвращение в Грузию, потом «Наполи», где, казалось, он нашёл себя. Многие остались бы. Сделали бы «комфортный выбор». Но Хвича выбрал риск. Он пошёл в ПСЖ - клуб, где каждый год огромные ожидания и не меньше давления.

Но именно там он нашёл то, ради чего всё начиналось: футбольное бессмертие.

В сезоне 2024/25 Кварацхелия стал не просто частью команды - он стал её нервом. Он не кричал громко, он играл громко. Он не диктовал пресс-релизы - он диктовал темп игры.

Мы живём в эпоху иронии. Но побеждают романтики

Сегодня модно быть скептиком. Сомневаться, взвешивать, не верить ни во что до конца. В этом живет твоя защита. Но именно поэтому такие истории, как у Хвичи, звучат так остро: потому что они ломают защиту. Они заставляют почувствовать что-то настоящее. Без фильтров. Без сценария.

Верить в себя - это не значит быть наивным. Это значит быть мужественным. Особенно когда мир циничен.
Когда Хвича стоял с кубком в руках, он стоял за всех нас. За тех, кто когда-то мечтал. За тех, кому говорили: «ты не из той лиги», «ты не с того берега», «будь реалистом». Он показал, что реализм и вера в мечту - не враги. Просто что-то из них требует больше усилий.

Вера не гарантирует победу. Но без неё точно ничего не будет

Ты можешь проиграть, даже если очень веришь. Но если не веришь - поражение гарантировано.

История Хвичи Кварацхелия - это не только о футболе. Это инструкция. Напоминание. Предупреждение.
Мечтай. Громко. Упрямо. Без одобрения. Без разрешения.

Верь. Даже если никто не верит.

А потом - делай. Каждый день. Пока мечта не покорится тебе.

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