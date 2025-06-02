Нусрета Гекче не пустили на вечеринку в честь празднования победы ПСЖ в Лиге чемпионов – ВИДЕО

Турецкий повар Нусрет Гекче, прославившийся в социальных сетях благодаря видеороликам, на которых он особым образом солит мясо, попытался пройти на вечеринку в Мюнхене, организованную УЕФА после финала Лиги чемпионов, без приглашения и был выгнан с порога.

Видеокадры произошедшего распространились в социальных сетях – на кадрах видно, что сотрудник службы безопасности не пускает Н.Гекче на мероприятие, после чего между охранником и сопровождающим повара человеком произошла перепалка.

Сам Нусрет Гекче, комментируя произошедшее, заявил турецким СМИ следующее: «Распространяемые в соцсетях новости о том, что "Нусрета выгнали", не соответствуют действительности. На самом деле никакой after-party там не было. Я и не собирался ни на какую вечеринку. Просто проходил мимо, а кто-то сзади решил выдать это за скандал. Меня не выгоняли, это клевета, направленная на подрыв моей репутации».

Напомним, что Н.Гёкче попал в негласный чёрный список футбольных клубов после финала ЧМ-2022, когда без разрешения вышел на поле, навязчиво фотографировался с игроками сборной Аргентины и Кубком мира - его поведение вызвало резкую критику, а ФИФА признала, что он не имел аккредитации; с тех пор его перестали приглашать на официальные футбольные мероприятия.