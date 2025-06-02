Вышел трейлер финального сезона сериала «Игра в кальмара» - ВИДЕО

Netflix выпустил полный трейлер третьего, заключительного сезона хита «Игра в кальмара».

Главный герой Ки Хун (Ли Чон-Джэ) возвращается в смертельные игры после провалившегося восстания во втором сезоне, но в этот раз ставки ещё выше, а игры стали еще опаснее.

Трейлер показывает, как Ки Хун задаёт вопросы загадочной власти игры: «Почему вы не убили меня? Почему оставили в живых?». В кадрах - запутанный лабиринт, смертельная игра с прыжками через скакалку и встреча Ки Хуна с таинственным Фронтменом.

Премьера сезона запланирована на 27 июня, все эпизоды выйдут сразу на Netflix.