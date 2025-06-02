Кадр из семейного архива Jony - ФОТО

Певец Jony (Джахид Гусейнли), покоривший страны СНГ, поделился в Instagram редким кадром из семейного архива.

Популярный исполнитель с аудиторией более 4,4 млн подписчиков в Instagram редко показывает своих родителей - Афраила и Амину Гусейновых. Обычно это происходит только в важные для семьи даты и праздники, как, например, в этот раз.

В Международный день защиты детей Jony опубликовал в Instagram Stories архивное фото, на котором запечатлены его родители и старший брат - сам певец отмечает, что, когда была снята нижеприведенная фотография, его еще не было.