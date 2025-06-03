Аббас Аббасов: Современный колониализм должен быть устранен через международное сотрудничество

Цель борьбы с колониализмом заключается в построении справедливого и равного будущего. Об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, в кулуарах проходящей в Баку международной научной конференции на тему «Имперская структура: идеологии и реалии колониализма», сообщает 1news.az.

По его словам, нынешняя конференция отличается акцентом на научный подход к анализу колониализма, а также стремлением рассмотреть его через призму международного права и деятельности глобальных организаций.

«За последние два года мы провели около 14 международных мероприятий, посвященных различным аспектам колониализма, 10 из которых состоялись в сотрудничестве с ООН. Мы твердо убеждены, что любые его современные проявления — будь то прямые или косвенные формы — должны быть искоренены посредством эффективных международно-правовых механизмов и многостороннего сотрудничества. Настоящая конференция направлена на более глубокое осмысление того, как колониальные идеологии формировались, институционализировались и легитимизировались», — подчеркнул Аббасов.

По его словам, благодаря таким международным мероприятиям голос всех территорий, находящихся под колониальным гнётом, был донесён до мировой общественности:

«Как известно, одной из основных текущих проблем было то, что проблемы народов, страдающих от колониализма, не находили отклика ни в международных организациях, ни в общественном сознании. Последние статистические данные дают основание утверждать, что голос всех территорий, находящихся под колониальным гнётом, был донесён до мировой общественности. Уже целый ряд других стран оказывает поддержку борьбе с колониализмом, а некоторые выражают реакцию».