Госагентство: «Взимание платы за аттестаты недопустимо» - ФОТО

В 2024–2025 учебном году школы Азербайджана оканчивают 157 802 ученика 9-х классов и 116 222 - 11-х классов.

Для обеспечения выпускников аттестатами уже приняты все необходимые меры, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Отмечается, что вручение документов о полном среднем образовании (11 класс) пройдет с 14 по 20 июня, а аттестаты об общем среднем образовании (9 класс) будут выдаваться с 23 по 28 июня.

«Получить аттестат можно в школе, где обучался ученик, в указанные даты. Документы об образовании выдаются бесплатно. Взимание какой-либо платы за них недопустимо», - отмечают в Госагентстве.