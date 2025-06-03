В Баку пешеход-нарушитель спровоцировал очередное ДТП - ВИДЕО

Наблюдения и анализы свидетельствуют о том, что одной из основных причин аварий на дорогах столицы является неправильное соблюдение дистанции между автомобилями при вождении, говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом МВД.

Такие случаи наиболее распространены на проспектах Гейдара Алиева, Зии Буниятова и Бабека, трассах Баку-Сумгайыт, Бузовна-Мардакян-Гала, аэропортовской дороге и других. Особенно в периоды интенсивного движения, когда на дороге остается технически неисправный автомобиль, некоторые водители, следующие сзади, не выбирают правильно дистанцию ​​и не могут вовремя остановить транспортное средство, в результате чего авария становится неизбежной.

Как видно на нижеприведенном видео, пешеход-нарушитель переходит скоростную трассу, что стало причиной крупного ДТП - в остановившуюся машину врезается другой автомобиль, в результате чего она перевернулась, сбив пешехода.