Скончался композитор Евгений Дога - ВИДЕО

3 июня на 89-м году жизни скончался выдающийся советский, молдавский и российский композитор Евгений Дмитриевич Дога, о смерти которого в социальной сети Facebook сообщила депутат парламента Молдовы Наталья Давидович.

Российские СМИ сообщают о том, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне онкологического заболевания, с которым композитор боролся более 20 лет.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района Молдавской АССР. Он был советским, молдавским и российским композитором, педагогом и общественным деятелем. Дога написал музыку более чем к 200 фильмам, включая «Мой ласковый и нежный зверь», «Табор уходит в небо», «Анна Павлова» и другие.

Особую известность ему принес вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» - в своих интервью композитор рассказывал, что написал этот вальс за несколько часов, но идея зрела в нем с детства.