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В Баку началась международная конференция «Имперское устройство: между колониальными идеологиями и реальностями»

Ялчин Алиев09:41 - Сегодня
В Баку началась международная конференция «Имперское устройство: между колониальными идеологиями и реальностями»

Сегодня в Баку при организации Бакинской инициативной группы началась международная научная конференция на тему «Имперское устройство: между колониальными идеологиями и реальностями».

Это первая международная конференция с участием ученых, специализирующихся в области деколонизации и работающих в различных структурах ООН, признанных специалистов в области международного права.

Как сообщает корреспондент 1news.az, в работе конференции, которая будет проходить 3-4 июня, в частности, принимают участие:

- Пастор Элиас Мурильо Мартинес – член Постоянного форума ООН по вопросам людей африканского происхождения (PFPAD) (Колумбия);

- Джун Кристин Мари Сумер – член Постоянного форума ООН по вопросам людей африканского происхождения (PFPAD) (Сент-Люсия);

- Шакиб Бенхафри – руководитель научно-исследовательских работ в Университете Алжир 2 (Алжир);

- Лоренц Рудольф Гоншор – старший преподаватель Университета Южной части Тихого океана (Французская Полинезия);

- Хишем Дауд – научный исследователь в области политологии в Университете Алжир 3 (Алжир);

- Карлайл Корбин – международный консультант по вопросам управления (США);

- Мурат Озкалели – доцент Университета ADA (Турция).

В рамках мероприятия будет проведен углубленный научный и методологический анализ тяжелых последствий колониальной политики, методов дискриминации, применяемых в отношении народов, находившихся под гнетом колониальных государств, а также политических, экономических и культурных ограничений — составляющих неоколониализма, и политики целенаправленного уничтожения национальной идентичности.

Будут обсуждены препятствия, создаваемые колониальными державами на пути завершения процесса деколонизации, что предусмотрено международным правом и резолюциями ООН, а также использование имеющихся возможностей в рамках международных организаций, реализация эффективных механизмов и пути устранения системных неравенств на уровне международных институтов.

Отметим, что на второй день визита гости прочтут лекции для преподавательского и студенческого состава в Университете АДА и Азербайджанском университете языков на тему «Продолжение колониального мышления в современной системе международных отношений».

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