На территории «Yeni təkər bazarı» произошел пожар - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на территории «Yeni təkər bazarı», расположенного на проспекте Бабека в Низаминском районе столицы.

В связи с полученной информацией к месту происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что пожар произошёл в расположенных вплотную друг к другу магазинах на территории рынка, и из-за ветреной погоды существует высокий риск его распространения. Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание было в короткие сроки локализовано и ликвидировано, не допущено его дальнейшего распространения.

В результате пожара сгорели горючие конструкции трёх магазинов по продаже автозапчастей, построенных под одной крышей, общей площадью 200 кв.м на площади 90 кв.м, а также охранная будка площадью 5 кв.м и деревянный поддон объёмом 0,1 куб.м, находившийся поблизости.

Прилегающие объекты, в том числе другие торговые точки на территории рынка и припаркованные автомобили, были защищены от огня.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к населению с призывом строго соблюдать правила пожарной безопасности в связи с наблюдающимися в настоящее время сильными порывами ветра», - отмечают в МЧС.