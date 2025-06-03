Как долго в Азербайджане продлится нестабильная погода?

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 10:00 3 июня, на территории страны сохраняется нестабильная погода – в ряде районов наблюдается ветер, в некоторых регионах идут дожди.

Максимальная скорость ветра достигает: в Баку и на Абшеронском полуострове - 28 м/с, в Нафталане - 22 м/с, в Гяндже - 18 м/с, в Алтыагаче - 17 м/с, в Шабране, Евлахе и Барде - до 15 м/с.

Высота волн на море достигает 3,8 метра.

Количество осадков составило в Дашкесане - 20 мм, в Гядабее - 9 мм, в Агстафе - 5 мм, в Шамкире - 4 мм, в Гяндже - 3 мм, в Нафталане, Загатале, Балакене, Гёйгёле и Товузе — по 1 мм.

Нестабильная погода на территории страны сохранится до 5 июня.