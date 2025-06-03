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В Лерике снесена незаконная постройка – ФОТО

Феликс Вишневецкий10:35 - Сегодня
В Лерике снесена незаконная постройка – ФОТО

Министерством по чрезвычайным ситуациям снесён ещё один незаконный объект.

Государственное агентство по контролю за безопасностью строительства при Министерстве по чрезвычайным ситуациям продолжает реализацию соответствующих мер в рамках своих полномочий в связи с незаконным строительством на территории республики, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Исполнительной властью Лерикского района был выявлен факт проведения незаконных строительных работ гражданином Туралом Гусейновым на территории семейного центра отдыха «Su səsi», расположенного у дороги на участке автотрассы Лянкаран-Лерик – в связи с этим в Министерство по чрезвычайным ситуациям было направлено обращение с просьбой принять соответствующие меры.

На основании обращения, в результате мероприятий, проведённых Государственным агентством по контролю за безопасностью строительства при участии представителей Службы по вопросам имущества и ИВ Лерикского района, незаконно возведённое строение было демонтировано.

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