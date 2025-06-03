Аббас Аббасов: Современный колониализм подрывает основы независимости и прав человека

Наша главная задача — добиться того, чтобы проблемы народов, остающихся под колониальным гнетом, получили широкое и объективное освещение на международной арене.

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов на международной научной конференции на тему «Имперское устройство: между колониальными идеологиями и реальностями».

По его словам, современный колониализм в любой своей форме подрывает основы независимости, демократии и прав человека.

А.Аббасов отметил, что Бакинская инициативная группа добилась распространения в рамках ООН аналитических материалов, освещающих проблемы народов, находящихся под колониальным гнетом. Кроме того, была успешно организована серия мероприятий в Азербайджане и ряде других стран.

Мы уверены, что любая форма современного колониализма — прямая или скрытая — должна быть устранена с помощью эффективных международных механизмов и сотрудничества, добавил он.