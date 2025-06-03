Использование английских слов в телеинтервью вызвало волну критики в адрес TuralTuranX – ВИДЕО

Представители Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2023» дуэт TuralTuranX (Турал и Туран Багмановы) стали гостями программы Full Şou на телеканале ARB.

В ходе программы музыканты поделились воспоминаниями о своём участии в конкурсе, а также признались, что после возвращения из Европы столкнулись с психологическим давлением и негативной реакцией в Баку – напомним, что дуэт не прошел в финал «Евровидения 2023» и был также раскритикован за образы, в которых исполнители появились на открытии конкурса в Ливерпуле.

Интервью вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях из-за того, что музыканты часто вставляли в речь английские слова, что, по мнению пользователей соцсетей, выглядело неуместно.

Ответ на критику TuralTuranX опубликовали в Instagram Stories, где заявили следующее: «Люди всё равно говорят, что бы мы ни делали. Устали и измучены этими общественными осуждениями. Объясняем - слушайте. Наши друзья говорят по-английски, мы смотрим фильмы и сериалы на этом языке. Книги читаем на английском. Никогда не утверждали, что говорим по-азербайджански идеально, никто не идеален и не обязан таким быть. Это наше естественное состояние. Если бы я использовал русские слова, это никого бы не раздражало. Здесь тот же принцип».

Обращаясь к критикам, музыканты также отметили: «Вы думаете, что нам всё равно. Но, честно говоря, так жить совсем непросто. Иногда хочется ненавидеть, выплёскивать злость и разгорячиться. Иногда плачем. Но в конце концов у нас всегда есть выбор: между любовью и страхом. Ревность, страх, ненависть - такие эмоции возникают из-за недоверия и отсутствия любви».

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