Погода на среду: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 4 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 3 на 4 число и утром возможен дождь с грозой в некоторых районах. Северо-западный ветер временами будет усиливаться, но к вечеру ослабнет.

Температура воздуха ночью составит +17–20 °C, днем +23-27 °C. Атмосферное давление будет около 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-75 %, днем – 45-50 %.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются местами кратковременные ливневые дожди с грозами. В отдельных местах осадки будут интенсивными и сильными, возможен град, а в высокогорных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах ожидается слабый туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +14–18 °C, днем +22–27 °C, в горах ночью +5-10 °C, днем +10-15 °C.