Агентство развития медиа и Аппарат омбудсмена объединились в просветительской инициативе – ВИДЕО

В рамках «Месячника прав человека», проходящего с 18 мая по 18 июня, Агентство развития медиа Азербайджана и Аппарат омбудсмена запустили совместную информационно-просветительскую кампанию на тему прав человека.

В рамках этой кампании снят социальный видеоролик, подготовленный с целью повышения общественной осведомлённости о необходимости обеспечения права на равенство и устранения дискриминации – просмотреть его можно ниже.