За день с банковских карт граждан похищено более 10 тыс. манатов

Министерство внутренних дел вновь обратилось к гражданам с призывом быть внимательными и осторожными в связи с участившимися случаями мошенничества с банковскими картами.

В результате расследований, проведённых на основе обращений, поступивших в МВД 3 июня, установлено, что с банковских счетов отдельных лиц были украдены средства в размере 7000, 980, 660, 550, 400, 285, 150, 130, 100 и 28 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В МВД вновь напоминают гражданам, что такие данные, как CVV/CVC-код на оборотной стороне карты, срок её действия, а также OTP (одноразовый пароль), присылаемый по SMS, должны оставаться строго конфиденциальными. Передача этих данных третьим лицам может привести к краже средств с банковских счетов, а также к оформлению кредитов и совершению других финансовых операций от имени гражданина.

Министерство внутренних дел обращается к гражданам с настоятельным призывом:

- Не отвечайте на звонки и сообщения с незнакомых номеров;

- Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные и финансовые данные;

- В случае подозрительного общения немедленно прекратите контакт и заблокируйте номер;

- При столкновении с мошенничеством сообщите об этом в 102 или в ближайший отдел полиции.