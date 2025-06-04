Назначен директор в Музейный центр в Ичеришехер

Специалист и эксперт в области музейного дела Азада Гусейнова назначена директором Музейного центра Управления Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер.

Свою профессиональную деятельность А.Гусейнова начала в 1988 году в Азербайджанском музее ковра, в 1994–2005 годах занимала должность директора Музея Независимости. С 2005 года в течение многих лет возглавляла отдел музейного дела и контроля за культурными ценностями в Министерстве культуры.

В 2021–2025 годах Азада Гусейнова руководила различными музейными проектами и принимала участие в них в качестве эксперта – в этот период при её непосредственном участии были реализованы многие концептуальные инициативы и организационные мероприятия.

За заслуги в продвижении азербайджанской культуры и совершенствовании музейного дела А.Гусейнова была награждена медалью «Tərəqqi» указом Президента Азербайджанской Республики от 28 января 2016 года.