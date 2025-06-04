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YARAT запускает прием заявок на участие в программе «Неделя перформансов»

Феликс Вишневецкий17:27 - Сегодня
YARAT запускает прием заявок на участие в программе «Неделя перформансов»

Центр Современного Искусства YARAT запускает прием заявок на участие в программе «Неделя перформансов», которая пройдет в рамках групповой выставки «Однажды море».

Проект направлен на исследование экологических, культурных и психологических слоев Каспийского моря, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу YARAT.

«Когда исчезает вода, где заканчивается море?»

Каспийское море долгое время воспринималось как объект эксплуатации и контроля. Сегодня оно как физически, так и символически отступает. С изменением его границ меняются и связанные с ним истории, и смыслы. Этот открытый конкурс приглашает художников воспринимать море не как отдаленный фон, а как живой, нестабильный материал, насыщенный историей, эмоциями и потенциалом.

Принимаются заявки по следующим направлениям:

- Перформанс

- Временные медиа (видео, саунд, цифровые технологии)

- Текст

- Практики, основанные на участии

«Мы ищем вдумчивые, критические и поэтические подходы к разделенному состоянию Каспийского моря - его исчезнувшим, напряженным и возможным будущем», - отмечают в YARAT.

Основная информация о приеме заявок:

- Участие бесплатное, ограничения по языку отсутствуют

- Крайний срок подачи заявок: 15 июня 2025 года

- После завершения подачи заявок будет проведен процесс отбора кураторским советом

- Результаты (прием или отказ) будут отправлены участникам по электронной почте до 18 июня 2025 года

- Выбранным участникам будут предоставлены полные сведения о программе, процессе подготовки и других деталях

Неделя перформансов состоится в рамках выставки «Однажды море» в Центре Современного Искусства YARAT - программа будет включать подготовительные этапы, семинары и публичные презентации выбранных работ.

«Мы с нетерпением ждем ваших индивидуальных и художественных взглядов на Каспийское море», - отмечают в YARAT.

Ссылка для регистрации - https://shorturl.at/d9Pei


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