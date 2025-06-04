Приняты меры в отношении иностранцев, организующих незаконную религиозную пропагандистскую деятельность

Служба государственной безопасности и Государственная миграционная служба сделали совместное заявление.

В заявлении отметается, что в отношении иностранцев, организующих незаконную религиозную пропагандистскую деятельность, приняты правовые меры.

На основе полученных сведений об иностранных гражданах, ведущих религиозную пропаганду с нарушением требований законодательства на территории Азербайджанской Республики, в результате совместных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности и Государственной миграционной службой, было установлено, что иностранцы, являющиеся членами религиозного центра, расположенного на территории другого государства, - Шейх Мухаммад Ханиф (1968 г.р.), Карим Бух (1981 г.р.) и Чанна Тадж Мухаммад (1968 г.р.) - вели активную деятельность в направлении пропаганды идей, связанных с нетрадиционными религиозными течениями в Азербайджане, организовывали незаконные закрытые религиозные собрания и религиозные обряды.

На основании собранных материалов было установлено, что действия иностранных граждан, имена которых были упомянуты, противоречили требованиям Закона Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания», их действия были пресечены, и данные лица были выдворены из страны в соответствии со статьей 79.1.2 Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.