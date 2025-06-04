Сегодня Международный день невинных детей - жертв агрессии – ФОТО

Международный день невинных детей - жертв агрессии отмечается ежегодно 4 июня.

Он был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН 19 августа 1982 года в ответ на события, произошедшие 4 июня того же года, когда израильская авиация нанесла удары по Бейруту и другим населённым пунктам Ливана.

Эти действия привели к гибели большого числа мирных жителей, включая детей - первоначально день был посвящён памяти палестинских и ливанских детей, ставших жертвами агрессии. Однако со временем его значение расширилось, и теперь он служит напоминанием о страданиях детей по всему миру, подвергающихся физическому, психическому и эмоциональному насилию в результате вооружённых конфликтов и других форм агрессии

«Сегодня мы вспоминаем детей, пострадавших от насилия, и отстаиваем право каждого ребёнка жить в безопасном и наполненном любовью мире», - отмечается в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.