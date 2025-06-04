В Ханкенди, Ходжалы и Агдере будет осуществляться цифровое теле- и радиовещание

3 июня состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета, которое было посвящено вопросам организации телевещания и радиовещания с радиотелевизионной передающей станции «Xankəndi», строительство которой продолжается.

В настоящее время телевещание и радиовещание в Карабахе осуществляется за счёт трансляции с радиотелевизионных передающих станций «Şuşa», «Şahyeri», «Həsənriz kənd» и ряда других, сообщает 1news.az со ссылкой на сообщение пресс-службы Аудиовизуального совета.

После ввода в эксплуатацию радиотелевизионной передающей станции «Xankəndi» зона охвата телевещания и радиовещания в Карабахе и Восточном Зангезуре значительно расширится - в том числе города Ханкенди, Ходжалы и Агдере будут полностью охвачены современным цифровым наземным телевещанием и радиовещанием, а также аналоговым FM-радиовещанием.

На заседании было отмечено и одобрено, что инфраструктурный оператор - Производственное объединение «Radio Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi» - осуществляет работу по созданию современной сети телерадиовещания на территориях, освобождённых от оккупации. Также была подчеркнута работа Государственного управления радиочастот по выявлению и вводу в эксплуатацию пригодных для использования свободных радиочастот в этих регионах.

По итогам обсуждений, с учётом информации, полученной от Государственного управления радиочастот, и потребностей инфраструктурного оператора, были приняты решения о выделении соответствующих радиочастот в пользование Производственному объединению «Radio Televiziya Yayımı və Peyk Rabitəsi» для организации цифрового наземного телевещания в стандарте DVB-T2 и цифрового наземного радиовещания в стандарте DAB+ с передающей станции «Xankəndi» после её ввода в эксплуатацию.

Также было принято решение о выделении соответствующих радиочастот для обеспечения аналогового FM-вещания программ общенациональных радиовещателей с передающей станции «Ханкенди» после её ввода в эксплуатацию - эти частоты будут предоставлены в пользование как общенациональным, так и региональным наземным радиовещателям, действующим в данном регионе.