Как долго в Баку продлится ветреная погода?

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, по состоянию на 10:00 4 июня, на территории страны сохраняется ветреная и дождливая погода – в некоторых районах осадки носят ливневый характер.

Количество выпавших осадков составило: в Шахдаге - 31 мм, в Губе и Гобустане - 24 мм, в Дашкесане и Имишли - 20 мм, в Шеки - 21 мм, в Джалилабаде - 17 мм, в Сабирабаде, Билясуваре и Гёйгёле - 15 мм, в Шамахе- 14 мм, в Балакене - 13 мм, в Мингячевире и Гядабее - 12 мм, в Загатале и Исмаиллы - 10 мм, в Гусаре, Джафархане, Гёйчае и Сарыбаше (Гах) - 9 мм, в Тертере, Зардабе, Кюрдамире и Нафталане - 8 мм, в Нахчыване, Агсу, Габале, Бейлягане, Агдаме, Хыналыге, Алтыагадже, Гяндже, Огузе, Джебраиле, Агстафе, Шамкире, Барде, Ширване, Товузе, Евлахе, Хачмазе, Геранбое, Ордубаде, Ярдымлы, Кяльбаджаре, Лачине, Губатлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Физули - до 6 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 мм.

В Шахдаге идет снег.

В некоторых местах дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра составляет: в Джульфе - 23 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 20 м/с, в Нахчыване - 16 м/с.

Высота волн в море достигает 4,8 метра.

Максимальная температура воздуха составляет: в Баку и на Абшеронском полуострове - 25 °C, в Нахчыванской АР - 30 °C, в низменных районах - до 33 °C, в горных районах - до 17 °C.

Согласно прогнозам, ветер начнёт постепенно ослабевать во второй половине дня 4 июня.