МВД призывает водителей быть осторожными в период Гурбан байрамы
В связи с праздником Гурбан и выходными днями ожидается увеличение числа граждан, выезжающих из столицы в регионы.
В связи с этим возможно образование транспортных заторов как на городских, так и на республиканских дорогах, а также повышение риска дорожно-транспортных происшествий.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения МВД призывает соблюдать следующие важные правила:
- Во время движения обязательно пользуйтесь ремнями безопасности;
- Заранее проверьте техническое состояние транспортного средства;
- По возможности отправляйтесь в путь в утренние часы;
- Не перевозите пассажиров, включая детей, сверх установленной производителем нормы;
- Не превышайте скоростной режим, совершайте обгоны только в соответствии с правилами;
- Не садитесь за руль в состоянии опьянения или сильной усталости.
«Не забывайте: сотрудники полиции будут нести круглосуточную службу на республиканских дорогах и в городах даже в праздничные дни, обеспечивая вашу безопасность и спокойный отдых. Своим ответственным поведением вы можете защитить себя и своих близких, а также внести вклад в общее обеспечение безопасности», - отмечают в МВД.