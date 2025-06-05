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МВД призывает водителей быть осторожными в период Гурбан байрамы

Феликс Вишневецкий16:16 - Сегодня
МВД призывает водителей быть осторожными в период Гурбан байрамы

В связи с праздником Гурбан и выходными днями ожидается увеличение числа граждан, выезжающих из столицы в регионы.

В связи с этим возможно образование транспортных заторов как на городских, так и на республиканских дорогах, а также повышение риска дорожно-транспортных происшествий.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения МВД призывает соблюдать следующие важные правила:

- Во время движения обязательно пользуйтесь ремнями безопасности;

- Заранее проверьте техническое состояние транспортного средства;

- По возможности отправляйтесь в путь в утренние часы;

- Не перевозите пассажиров, включая детей, сверх установленной производителем нормы;

- Не превышайте скоростной режим, совершайте обгоны только в соответствии с правилами;

- Не садитесь за руль в состоянии опьянения или сильной усталости.

«Не забывайте: сотрудники полиции будут нести круглосуточную службу на республиканских дорогах и в городах даже в праздничные дни, обеспечивая вашу безопасность и спокойный отдых. Своим ответственным поведением вы можете защитить себя и своих близких, а также внести вклад в общее обеспечение безопасности», - отмечают в МВД.

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