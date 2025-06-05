Установлено убийство пропавшего жителя Лерика

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел сделали совместное заявление о том, что был установлен факт умышленного убийства пропавшего без вести человека.

В заявлении отмечается, что в результате совместной работы сотрудников прокуратуры Лерикского района и районного отдела полиции было установлено, что житель города Лерик Шахин Шарифов (1990 г.р.), пропавший без вести 31 мая, был умышленно убит.

В результате совместно проведённых следственных и оперативно-розыскных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что Эльшан Агаев (1991 г.р.) 31 мая на 51-м километре автодороги Лянкяран - Лерик, в собственном автомобиле, в ходе возникшего на почве личных отношений конфликта преднамеренно застрелил Ш.Шарифова из пистолета типа «Макаров». Затем он, управляя автомобилем, перевёз тело на участок автодороги Лерик–Гёйдере, проходящий через село Нисли, и сбросил его вниз по склону у подножия горы.

В ходе обыска, проведённого в доме, где проживает Э.Агаев, в расположенном во дворе гараже были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств пистолет типа «Макаров», соответствующий магазин и 159 патронов - кроме того, при осмотре его автомобиля в небольшом отсеке для хранения был найден ещё один патрон.

По делу продолжаются соответствующие процессуальные действия, назначены необходимые экспертизы, а также ведутся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

По факту в прокуратуре Лерикского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Эльшан Агаев был задержан сотрудниками полиции, передан следствию и задержан прокуратурой в качестве подозреваемого.

«Расследование нераскрытых уголовных дел, в том числе розыск пропавших без вести лиц, постоянно находится в центре внимания. Компетентные государственные органы регулярно проводят совместные мероприятия по их обнаружению и привлечению к ответственности лиц, совершивших преступления», - отмечается в совместном заявлении.