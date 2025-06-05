Меган Маркл показала, как вызывала роды, танцуя тверк с принцем Гарри - ФОТО - ВИДЕО

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл в день рождения их дочери Лилибет поделилась в Instagram редкими кадрами из личного архива - на снимках и видео запечатлены моменты из роддома, которые были опубликованы впервые.

«Четыре года назад в этот день было и такое... Оба наших ребёнка родились позже срока. Когда острая еда, прогулки и иглоукалывание не помогали, оставалось только одно!» - пишет в комментарии к видео М.Маркл, показывая, как она вместе с принцем Гарри танцует тверк в палате родильного дома.

Герцогиня Сассекская отмечает в соцсети, что каждый день стал все ярче и лучше благодаря дочери, появившейся на свет четыре года назад: «Спасибо всем, кто посылает любовь и празднует ее особенный день».

Также М.Маркл поделилась в Instagram снимками принца Гарри и дочери, подписав кадры следующим образом: «Папина маленькая девочка и любимый искатель приключений. С днем рождения, Лили!».